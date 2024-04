Der Badeurlaub im Süden ist für Deutsche auch nicht mehr, was er mal war. In jüngster Zeit ging ein Video durch die spanischen Medien, in dem Touristen auf einer Strandpromenade im Süden Teneriffas von einheimischen Demonstranten beschimpft werden. »Geht zurück nach Hause«, schreien einige. Andere drohen mit Prügel. Plakate werden geschwenkt. »Tourists go home« ist darauf zu lesen. Oder »Esta es nuestra tierra« (Das ist unser Land). Solche Aktionen gibt es in Spanie...