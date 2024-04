Nach 50 Jahren Widerstand war es vor einem Jahr endlich so weit. Das letzte deutsche AKW ging vom Netz. Seit den 1970er Jahren war die Nutzung der Atomkraft in Westdeutschland wie auch in vielen anderen Ländern auf heftigen, mitunter militanten Protest gestoßen, dem oft mit brachialer staatlicher Gewalt begegnet wurde. 2001 hatte schließlich eine Bundestagsmehrheit aus Sozialdemokraten und Grünen einen schrittweisen Ausstieg beschlossen. Manchem in der seinerzeit sc...