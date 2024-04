Die polnische Regierungskoalition hat die Frage einer Liberalisierung des Abtreibungsrechts vertagt. Am Freitag beschloss das Parlament in Warschau die Berufung eines Sonderausschusses mit der Aufgabe, die unterschiedlichen Positionen der Regierungsparteien zu diesem Thema zu vereinheitlichen. So jedenfalls lautet die offizielle Begründung. Das faktische Argument dürfte sein, auf diese Weise den Ausgang der Präsidentenwahl im Sommer 2025 abzuwarten – in der Hoffnung...