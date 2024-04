Nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk, bei der mindestens sieben Arbeiter starben, ist es am Donnerstag in Italien zu einem Generalstreik gekommen. »Keine weiteren Todesfälle bei der Arbeit«, lautete die zentrale Forderung des vierstündigen Ausstandes sowohl in privaten Unternehmen wie im öffentlichen Dienst. Im Baugewerbe und in den Bozener Stahlwerken streikten die Beschäftigten sogar ganztägig. Da auch die Regionalzüge von Trenord, ebenso die U-Bahnen, Bu...