Ein europäischer »Iron Dome« – so wird die European Sky Shield Initiative (ESSI) auch gerne genannt. Dahinter verbirgt sich ein geplantes Projekt europäischer Staaten, die gemeinsame Luftverteidigung zu verbessern. Ähnlich wie das israelische System soll Sky Shield in erster Linie Raketen und Drohnen abwehren können. Die Initiative, die auf Anregung der BRD im August 2022 ins Leben gerufen worden war, wurde am 13. Oktober 2022 von 15 Staaten unterzeichnet. Am 7. Jul...