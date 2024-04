Die Bundesregierung will die Ukraine mit einer Förderbank nach Vorbild der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beglücken. Das geht laut der Rheinischen Post (Mittwochausgabe) aus einem Eckpunktepapier mit 15 Maßnahmen »zur Mobilisierung des Privatsektors für den Wiederaufbau der Ukraine« hervor, das am Mittwoch im Kabinett in Berlin beschlossen wurde. Demnach soll der ukrainische »Business Development Fund«, der kleinere und mittlere Betriebe des Landes f...