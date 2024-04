Nachdem die Regierungskoalition in der Türkei bei den Kommunalwahlen vom 31. März eine schwere Niederlage hinnehmen musste, laufen Vorbereitungen für eine neue Militäroffensive im Nordirak. Die türkische Armee hat seit 2018 wiederholt Vorstöße in die angrenzenden Bergregionen des Nachbarlandes unternommen und leistet sich immer wieder heftige Auseinandersetzungen mit Guerillaverbänden der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Autonomen Region Kurdistan. Zuletzt mus...