Chile hat israelische Firmen von der Teilnahme an der internationalen Luft- und Raumfahrtmesse FIDAE ausgeschlossen. Die fünftägige Militärmesse, die am Montag in der chilenischen Hauptstadt begann, gilt als größte und wichtigste ihrer Art in der südlichen Hemisphäre. Israel wolle »in Santiago seinen Einfluss auf den Handel mit Kriegsmaterial in Lateinamerika geltend machen«, hieß es dazu im März beim Onlineportal Amerika 21. Der sozialdemokratische Präsident Gabrie...