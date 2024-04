Die Bellizisten schlagen Alarm. Nach dem Sieg des bisherigen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini in der Stichwahl um das höchste Staatsamt in der Slowakei am Sonnabend lassen sich allen voran deutsche Außenpolitiker mit harschen Tönen vernehmen. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen ging in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag so weit, die Slowakei und Ungarn in einen Topf zu werfen und beiden Ländern einen Austritt aus der EU zu empfehlen.

Der gern als »P...