Aus den »Pleitegriechen« sind politische Anführer geworden, mit denen das Kapital wieder zufrieden ist. Ursula von der Leyen, im Hauptberuf Präsidentin der Europäischen Kommission, hat sich am Sonntag beim 15. Ordentlichen Parteitag der Nea Dimokratia (ND) sehen lassen und sich überschwänglich bei ihrem »Freund Kyriakos« Mitsotakis, dem aktuellen rechten Regierungschef an der Ägäis, dafür bedankt, dass er Hellas aus dem »Chaos« wieder zurück auf den guten neoliberal...