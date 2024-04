Ein Streik der Beschäftigten in den italienischen Häfen hat am Freitag den Verkehr lahmgelegt. »Die Streikbeteiligung erreichte Spitzenwerte von 97 Prozent«, erklärten die Organisatoren. In Genua, wo mit 50 Millionen Tonnen Umschlag der größte Seehafen Italiens ist, demonstrierten Tausende, wie die Zeitung Ligurien Today berichtete. In den frühen Morgenstunden gaben die Arbeiter vor dem Tor der Ponte Etiopia (Äthiopien-Brücke) den Auftakt und begaben sich mit Rauchb...