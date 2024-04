Ihm werden Verbrechen gegen die Menschheit, Völkermord und gewaltsames Verschwindenlassen zur Last gelegt. Am Freitag begann in Guatemala der Prozess gegen Manuel Benedicto Lucas García, der vom 16. August 1981 bis 23. März 1982 Armeechef des mittelamerikanischen Landes war. Die Jahre 1978 bis 1993 gelten als die blutigste Epoche des Bürgerkriegs (1960–1996), insgesamt wurden etwa 240.000 Menschen getötet. Der heute 91jährige verfolgte den Prozessbeginn per Videokon...