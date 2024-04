Bei Kämpfen in der südostiranischen Provinz Sistan und Belutschistan sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden nach Angaben der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) 18 Mitglieder der Separatistenorganisation Dschaisch Al-Adl getötet. Die Einsatzkräfte hätten zehn Mann verloren, mindestens 15 andere seien verletzt worden.

Irans stellvertretender Innenminister Madschid Mirahmadi erklärte gegenüber dem staatlichen Rundfunksender IRIB, dass die Einsatzkräfte das Zi...