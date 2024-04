Thailand ist auf dem Weg, zum weiteren gesellschaftspolitischen Vorreiter in Südostasien zu werden. Noch im Verlaufe dieses Jahres dürfte ein neues Gesetz zur »Ehe für alle« in Kraft treten. Von einem »Meilenstein« war bereits die Rede, als die Abgeordneten am 27. März in einem parteiübergreifenden Konsens der Gesetzesvorlage fast unisono ihre Zustimmung gaben. Auch die bisherige Behandlung des Themas im Senat, der zweiten Parlamentskammer, deutet darauf hin, dass e...