Allier, wilder Nebenfluss der Loire

In den 1990ern wurde am 421 Kilometer langen Allier allerlei Rückbau betrieben. Wehre wurden entfernt, wodurch Lachse wieder problemlos zu ihren Laichplätzen gelangen können. Silberreiher und Störche blicken ob des Wiederanstiegs der Fischpopulation im Val d’Allier fröhlicher in die Zukunft. Frankreich 2023.

Arte, 17.50 Uhr

Re: Gesund ohne OP

Nun sind wir ja noch nicht da angekommen, wo wir den Tod besiegt und unsere hässlich obso...