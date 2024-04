Der zweite Anlauf der Nationalbehörde – englisch abgekürzt PA – in Ramallah, die Aufnahme Palästinas als Vollmitglied der Vereinten Nationen zu erreichen, wird offenbar am Veto der USA scheitern. Das geht aus den ersten Reaktionen von State-Department-Sprecher Matthew Miller und von Robert Wood, dem stellvertretenden US-Botschafter bei der UNO, hervor. Beide verwiesen die PA am Mittwoch auf den Verhandlungsweg mit Israel – wohl wissend, dass der zionistische Staat n...