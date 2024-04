Nampa war einst die Verbindungsstadt des Kartoffelstaates Idaho zur Westküste – mit dem Ziel des Hafens von Portland. Die Eisenbahn regierte die Stadt, sie brachte den streng gläubigen Farmern schnellen Wohlstand. 1906 gab es das obligatorische Fegefeuer, das große Teile der Wohnhäuser zerstörte. Ebenso selbstverständlich baute man, was in Asche lag, schnell wieder auf. So existierte Nampa das vergangene Jahrhundert für sich dahin, relativ reich, irgendwo im Nirgend...