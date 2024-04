In der BRD haben mehr als 1,2 Millionen Menschen im Dezember 2023 Leistungen der Grundsicherung im Alter oder wegen Erwerbsminderung erhalten. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl um 22.000 bzw. 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch meldete. Ein Anspruch auf Grundsicherung leitet sich aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII ab und sie wird an Menschen ausgezahlt, die »dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die Altersgrenze nach Para...