Nach Anzeigen der Gewerkschaft CGIL kommen demnächst Landwirtschaftsunternehmer und Manager in der Region Abruzzen wegen schamloser Ausbeutung von Landarbeitern vor Gericht. Angeklagt werden ein Italiener und eine Italienerin, die Präsident bzw. Vorstandsmitglied einer sozialen Genossenschaft sind. Ihre Opfer werden in den frühen Morgenstunden an einigen vorher festgelegten Sammelstellen in der Nähe des Bahnhofs von Perugia auf Transporter verladen, wie die Plattfor...