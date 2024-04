So langsam beginnen die Aufräumarbeiten in Sachen Maßnahmenpolitik während der Coronakrise. Hierzulande und EU-weit. Die Staatsanwaltschaft der EU ermittelt offenbar erstmals direkt gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei gehe es um ihre geheimen Chats mit Pfizer-Chef Albertos Bourla, berichtete die Berliner Zeitung am Ostermontag. Staatsanwälte vermuten, dass die Christdemokratin Textnachrichten vernichtet haben könnte, die einen völlig überteuerte...