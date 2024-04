Irgendwas scheppert immer: Metal ist eine alt gewordene, beständige Sache, wo aber stets etwas nachwächst. Den Krachkasten am Laufen zu halten, das erfordert Plackerei. »This is a ravenous love / You get what you give in / But is it ever enough? / I feel the pressure collapse / Out of breath / And out of time / Out of the one thing / You worked your whole life for«, heißt es im Titeltrack zum neuen Album von Darkest Hour, »Perpetual Terminal«. Im Video wacht zu Begi...