Eier für alle

Wennschon – dennschon, dachten sich die schwer arbeitenden Fußballer der Drittligisten Sandhausen und Verl am Ostersonntag – und legten sich gegenseitig so viele Eier ins Nest wie nirgendwo sonst an diesem Fußballwochenende in den ersten drei Ligen unserer inzwischen zaghaft blühenden Republik. Zur Orientierung: Sandhausen, unweit von Heidelberg gelegen und einigen vielleicht durch seine Dünen bekannt oder eben seinen Drittligisten, wollte eigentlich mit dem durchau...