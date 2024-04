Es ist ein Hilferuf, der regelmäßig ertönt – und immer lauter wird. Eine »wachsende Krise in der Krankenpflege, verursacht durch Mangel, fehlende Investitionen und eine außer Kontrolle geratene Abwanderung von Pflegepersonal«, konstatierte der Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger (International Council of Nurses, ICN) am 20. März in einer Mitteilung, in der die Ergebnisse von zwei Kongressen der Organisation in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und ...