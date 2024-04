Die erneuten Waffenlieferungen Spaniens an die Ukraine, die Premierminister Pedro Sánchez unlängst angekündigt hat, seien Teil der »legitimen Selbstverteidigung« des Landes. Das erklärte Sumar-Sprecher Ernest Urtasun auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Bündnisses am 21. März. Diese Aussage steht in eklatantem Widerspruch zu der Position der Kommunistische Partei Spaniens (PCE) zu diesem Thema. Ihre Abgeordneten, die bei Sumar eingebunden sind, schwiegen. Doch ...