Die AfD-Fraktion im Bundestag schrumpft weiter. Am Sonntag veröffentlichte der baden-württembergische AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz auf seiner Homepage eine Erklärung, in der er seinen Austritt aus Partei und Fraktion erklärte. Seit der Bundestagswahl 2021 hat die AfD-Fraktion damit bereits fünf Abgeordnete verloren, ihr gehören noch 77 Mandatsträger an.

In seiner Erklärung spricht Seitz von einem »Gefühl des puren Ekels« vor seiner eigenen Partei, für die ...