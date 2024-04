»An meine deutschen Leser / Vielleicht kommen euch die Gedichte / Die ich in eurer Sprache schrieb / In spätren Zeiten zu Gesichte / Und täten sie’s, wär mir’s recht lieb.«

Annähernd 75 Jahre standen die Hefte, in denen sich diese Zeilen finden, zu vier dicken, kompakten Bänden gebunden, bei Familie Bloch in New York unbeachtet im Regal. Nachdem Simone Bloch diese Hinterlassenschaft ihres Vaters 2011, 36 Jahre nach dessen Tod, im Leo-Baeck-Institut in New York sc...