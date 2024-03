Anders als zu Lande und in der Luft, hat Russlands Armee zur See im Ukraine-Krieg bisher im wesentlichen eigene Verluste zu registrieren gehabt. Erst Anfang dieser Woche meldete die Ukraine, dass sie in Reparaturdocks in Sewastopol das große Landungsschiff »Jamal« und zwei weitere Einheiten schwer – nach Kiewer Darstellung »irreparabel« – beschädigt hat. Damit hat sich die Zahl der Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte, die seit Kriegsbeginn versenkt oder kampfun...