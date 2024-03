Der Bedarf an Lokführern ist groß. Der Interessenverband »Allianz pro Schiene« geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren 5.000 bis 10.000 zusätzliche Lokführerinnen und Lokführer pro Jahr braucht, um die geplante Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu stemmen. In den vergangenen Jahren bis einschließlich 2022 waren es pro Jahr lediglich 1.000 bis 2.000 neue Beschäftigte in diesem Bereich, wie die Allianz auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit ermittel...