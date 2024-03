Es soll also nichts weiter als der berühmte Sturm im Wasserglas gewesen sein. Am Dienstag erklärte der algerische Außenminister Ahmed Attaf, dass der jüngste Botschaftsstreit mit Marokko »beendet« sei, wie der Soir d’Algérie mitteilte. Ausgelöst worden war er am 13. März, als im marokkanischen Amtsblatt bekanntgegeben wurde, es sei ein Verfahren eingeleitet worden, die leerstehenden Gebäude der algerischen Vertretung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat zu enteign...