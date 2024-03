Szenen aus dem Pariser Leben

Einen wunderschönen guten Morgen! In Saint-Denis sind die Paarungen für die Fußballturniere der Olympischen Sommerspiele in Paris (24. Juli bis 10. August) ausgelost worden. Der U23-Auswahl Argentiniens von Javier Mascherano wurden Marokko, die Ukraine und das drittbeste Team Asiens zugelost. Das wird erst beim Asien-Pokal ermittelt, der ab dem 15. April in Katar ausgetragen wird. Die ersten drei qualifizieren sich direkt, der Vierte spielt ein Playoff gegen Guinea....