Es ist ein juristisches Tauziehen – um Tatvorwürfe, um Auslieferung, um Knast – im Verfahren zum sogenannten Budapest-Komplex. Am vergangenen Donnerstag hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe den neuen Chef der Bundesanwaltschaft (BAW), Jens Rommel, zurückgepfiffen: Dessen Antrag auf einen erweiterten Haftbefehl wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes gegen die nonbinäre Person Maja T. wurde abgelehnt. Entwarnung bedeutet das für die in Dresdner U-Haft sitz...