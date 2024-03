Während andernorts in Indien am Montag Holi begangen wurde, das hinduistische Frühjahrsfest der Farben, war die Hauptstadt Delhi von Proteststimmung erfüllt. Denn gerade den Anhängern der dort regierenden, auf nationaler Ebene zur Opposition zählenden Aam Aadmi Party (AAP) ist derzeit nicht zum Feiern zumute. Sitzt doch ihr Vorsitzender und Delhis Chefminister Arvind Kejriwal derzeit im Gefängnis. Schon am Sonntag hatte es Straßenproteste gegeben, am Dienstag zogen ...