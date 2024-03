Es ist wieder mal soweit: Der EU-Agrarministerrat trat am Dienstag in Brüssel zusammen. Das motivierte wiederum Bauern, Straßen im Europaviertel samt wichtiger Einfahrtsstraßen in die Stadt mit Hunderten Traktoren zu blockieren. Länderübergreifend protestieren seit Beginn des Jahres Landwirteorganisationen gegen dreierlei: hohe Produktionskosten, rigide Umweltauflagen und billige Agrarimporte.

Bereits Ende Februar hatten wütende Bauern vor dem Gebäude der EU-Kommiss...