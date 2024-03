Auch in Rostock ruft ein Bündnis der Friedensbewegung für Sonnabend zu einem Ostermarsch auf. Wie lautet das Motto, und was ist geplant?

Bei uns heißt es: »Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus! Stopp aller Waffenlieferungen in Kriegsgebiete!« Die Route: vom Denkmal für die revolutionären Matrosen, wo wir an 1918 erinnern, über ein Hotel, das Militärangehörigen Rabatte einräumt, bis in die Nähe vom Rathaus. Am Line-up der Redner basteln wir noch. Wir wollen vor a...