Großbritannien zahlt, Frankreich liefert: So lässt sich die gegenwärtige Flüchtlingsabwehr im Ärmelkanal knapp zusammenfassen. Und wie am Wochenende erstmals veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, gehen die französischen Beamten mit aller Härte gegen Asylsuchende vor. Hinzu kommen geleakte Dokumente und Zeugenaussagen, die von Lighthouse Reports in Zusammenarbeit mit Le Monde, The Observer und Spiegel veröffentlicht wurden und belegen, dass die französischen Behörde...