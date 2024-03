In Ecuador beherrschen Gewalt und Terror noch immer den Alltag. Am Sonntag (Ortszeit) wurden die jüngste Bürgermeisterin des Landes, Brigitte García, und einer ihrer Berater erschossen in einem Auto in der Provinz Manabí aufgefunden. Die 27jährige Bürgermeisterin der Kleinstadt San Vicente gehörte der vom ehemaligen Präsidenten Rafael Correa gegründeten linken Partei »Revolución Ciudadana« (RC) an. Zuletzt war im vergangenen August der Präsidentschaftskandidat Ferna...