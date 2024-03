Die Bundesregierung gibt sich mit Blick auf die Gefährdungslage in Deutschland nach dem Anschlag bei Moskau in der Nacht zum Sonnabend betont entspannt. Die Gefährdungseinschätzung der Behörden habe sich durch das Attentat »bislang nicht verändert«, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Die BRD sei gut auf mögliche Bedrohungen durch islamistische Anschläge vorbereitet. Die Sicherheitsmaßnahmen seien »bereits hoch«, sagte der Sprecher.

