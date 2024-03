Nach den jüngsten Gesprächen zwischen der türkischen und der irakischen Regierung scheint eine neue türkische Militäroffensive im Nordirak unmittelbar bevorzustehen. Der türkische Präsident Erdoğan hatte bereits am 4. März in einer Sitzung mit seinem Kabinett die geplante Ausweitung der türkischen Militäroperationen im Nordirak eröffnet. »Mit Gottes Segen«, so Erdoğan, »werden wir in diesem Sommer auch die Frage unserer Grenzen zum Irak endgültig lösen«. Ziel der mi...