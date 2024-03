Zu den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza gab es am Wochenende widersprüchliche Meldungen. Am Samstag abend berichtete der israelische Sender Channel 12, dass Israel der Hamas in der Frage eines Gefangenenaustausches entgegengekommen und daher Bewegung in den Gesprächen sei. Am gleichen Abend sagte jedoch der Hamas-Vertreter Bassam Naim dem Sender Al-Dschasira, dass Israel sich nach wie vor weigere, auf die Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe ...