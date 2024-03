Sie haben Kondition: Seit sieben Wochen streiken Stahlarbeiter der Firma Acerinox in der Stadt Los Barrios in der Region Cádiz. Unbefristet für einen neuen Tarifvertrag. Am Mittwoch wurden nun Delegierte der Streikenden im spanischen Parlament empfangen.

Die rund 1.800 Acerinox-Arbeiter produzieren rostfreien Stahl und Edelstahl und fordern bis 2027 eine Lohnerhöhung von drei Prozent sowie eine automatische Lohnanpassung an die Inflation. Auch um eine Produktionsprä...