Immerhin 1.000 Menschen werden demnächst ein Klimageld in Höhe von 139 Euro pro Kopf erhalten. Allerdings nicht von der Bundesregierung, die eine solche Zahlung im Koalitionsvertrag angekündigt hatte, sondern vom Verein »Sanktionsfrei«.

Gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband, Fridays for Future, Campact, Oxfam, Robin Wood, ATTAC und weiteren Organisationen startete der Verein seine Aktion am Donnerstag mit einer Pressekonferenz in Berlin. Das ökosoziale Bündn...