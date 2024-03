Noch ist der gerade gegründete Landesverband winzig, es gibt keine Strukturen in der Fläche – und doch will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Thüringen bereits bei der Landtagswahl am 1. September zweitstärkste Kraft werden. »Wir haben den Ehrgeiz – und das in Umfragen gemessene Potential in Thüringen gibt es auch her –, dass wir stärker als die CDU werden«, sagte Parteichefin Sahra Wagenknecht am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa.

Mit Blick auf Koalitionso...