Kann das Schweizer Nein zur Tonnagebesteuerung Folgen haben für das starke MSC-Engagement in vielen EU-Staaten?

Das glaube ich nicht. MSC wollte ein Steuergeschenk an seinem Muttersitz in der Schweiz und der Schweizer Ständerat hat sich nicht erpressen lassen. Aber die MSC wird ohnehin einen günstigen Steuertarif in der Schweiz haben. Vor allem aber gibt es nur ein begrenztes Angebot an Schiffahrtsrouten und Umschlagskapazitäten für die Containerschiffe von MSC. Dur...