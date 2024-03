Arkansas ist für den Clinton-Clan, was Delaware für die Biden-Bande ist: Ausgangspunkt einer großen, US-amerikanischen Karriere im organisierten Versprechen. Hort diverser Sexskandale (Stichwort: Paula Jones) und Immobilienkontroversen (Stichwort: Whitewater). Versuchslabor für die eigene Variante »demokratischer« Umverteilung. Mausoleum der wandelnden Toten neoliberaler Exzesspolitik der letzten 30 Jahre. In Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, gedenken eine ...