Ukraine-Krieg, Gazakrieg, Aufrüstung im Inneren und die Aufnahme der Balkanländer in die EU: Das waren die Hauptthemen von Bundeskanzler Olaf Scholz’ (SPD) Regierungserklärung am Mittwoch. Wenig verwunderlich tauchen diese auch auf der Tagesordnung des anstehenden EU-Gipfels am Donnerstag auf. Mit Blick auf die zweitägige Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der EU, versuchte Scholz seine Standpunkte zu schärfen.

Der Kanzler machte klar, dass er Unstimmigke...