Der Arbeitskampf bei Amazon UK geht in die nächste Runde. Seit Dienstag wird das Verteilzentrum in Coventry erneut für 48 Stunden bestreikt. In der kommenden Woche wird auch an anderen britischen Amazon-Standorten die Arbeit niedergelegt. Die Beschäftigten kämpfen seit Sommer 2022 für bessere Löhne und die Anerkennung der GMB als offizielle Gewerkschaftsvertretung.

Konkret fordern die Mitglieder der Gewerkschaft GMB einen Mindeststundenlohn von 15 Pfund Sterling (18...