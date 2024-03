Krim. Am Montag ist auf der Krim der zehnte Jahrestag der Wiedervereinigung mit Russland gefeiert worden. In der Stadt Jewpatorija prozessierten Schauspieler in den weiß-rot-blauen Landesfarben und mit Fahnen der Krim und der Russischen Föderation auf Stelzen über die Hafenpromenade (Foto). Bei einer Festveranstaltung auf dem Roten Platz ...