Davon hat selbst Ridley Scott nichts gewusst. Die Acidalia Planitia, wo sein Marsmann Mark Watney hauste, ist allerdings auch so flach wie das brandenburgische Land und, in der Nähe des Marsnordpols gelegen, weit entfernt von den Valles Marineris, die sich über mehr als 6.000 Kilometer südlich des Marsäquators erstrecken. Von weitem sieht man besser. So haben die Astronomen Pascal Lee und Sourabh Shubham vom SETI-Institut in Kalifornien und der University of Marylan...