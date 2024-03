Die Vorwürfe wiegen schwer. Wurden in den ersten Monaten der Coronapandemie in Madrid Senioren in öffentlichen Heimen eingesperrt und zum Sterben alleingelassen, ohne jegliche medizinische Hilfe? Das ist es, was der am Freitag veröffentlichte Bericht der sogenannten Bürgerschaftlichen Wahrheitskommission für die Madrider Heime (Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid) der Stadtregierung unter der rechten Volkspartei-Politikerin Isabel Díaz Ayus...