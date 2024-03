Einfach hat er es wirklich nicht: Tesla-Boss Elon Musk. Anfällig wirkt er, gleich doppelt. Zuerst standen die Bänder seiner Fabrik in Grünheide nach einem Brandanschlag auf einen Hochspannungsmast in der Nähe des Werks still, tagelang. Offenbar ist der »Gigafactory« leicht der Saft abzudrehen. Und dann bringt der Multimilliardär mit »rechter Schlagseite« einen Fahrzeugtypen ins Spiel, der nur bedingt straßentauglich zu sein scheint. Jedenfalls für Asphalt und Kopfst...